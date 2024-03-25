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В Таганроге потушили пожар в садоводческом товариществе

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Вчера, 24 марта, в Таганроге произошел пожар  в садоводческом некоммерческом товариществе «Связист», сообщает региональное ГУ МЧС.

Новости Таганрога

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 12.57. На место выехали 16 сотрудников МЧС и четыре спецмашины. Оказалось, что на одном из участков горит хозяйственная постройка. Огонь распространился на площади четырех квадратных метров. Спустя 11 минут удалось локализовать возгорание, а в 13.18 – полностью ликвидировать.

Во время происшествия никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

Фото ГУ МЧС по Ростовской области (из архива)

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Таганрогская правда
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