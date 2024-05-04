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В Таганроге потушили пожар на Мариупольском шоссе

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Вчера, 3 мая, в Таганроге произошел пожар в районе Мариупольского кладбища, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

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Сообщение о возгорании мусора на открытой территории поступило на пульт дежурного в 12.48. На место выезжали четыре сотрудника МЧС и одна спецмашина. К их прибытию огонь распространился на площади 200 квадратных метров. Ликвидировать возгорание удалось в 13.30.

Во время происшествия никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

Фото ГУ МЧС по Ростовской области (из архива)

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Таганрогская правда
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