В Таганроге полным ходом идет весенняя уборка

Упор делается на очистку прибордюрной части дорог.

Глава администрации Таганрога Андрей Фатеев в своем Телеграм-канале рассказал о том, как в городе идет весенняя уборка городских улиц. Территории в порядок приводят бригады коммунальных служб, предприятий и организаций Таганрога, основное внимание при этом уделяется очистке от грязи прибордюрной части дорог.

Уборочные работы ведутся по графику во всех районах города. Около 30 дорог, точнее, проезжая их часть, уже очищены, говорится в сообщении.

Андрей Фатеев пообещал таганрожцам, что «полностью очистить город от прибордюрной грязи планируется в первой декаде марта». Глава администрации поблагодарил всех неравнодушных жителей и коллективы предприятий и организаций за помощь в наведении чистоты в городе — многие уже включились в уборку территорий вокруг своих домов и объектов. Он также обратился к таганрожцам с обращением:

— Обращаюсь к таганрожцам, которые сейчас начали обрезку деревьев и складируют срезанные ветки у контейнеров, помогая тем самым образованию стихийных свалок. Это недопустимо! Обрезанные ветки собственнику следует утилизировать самостоятельно, обратившись в специализированную организацию или к региональному оператору для их вывоза, — подчеркнул Андрей Фатеев.

Фото: Телеграм-канал Андрея Фатеева