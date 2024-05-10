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В Таганроге полиция разыскивает агрессивного неадеквата, который приставал к прохожим

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Также неизвестный полуголый мужчина кидался на трамвай, мешал работать водителю красного вагона и приставал к пассажирам.

Новости Таганрога

Видео с места происшествия появилось в городских пабликах. Очевидцы пишут, что хулиган ходил по рельсам, «доставал» прохожих, затем остановился перед трамваем и пытался перегородить ему путь. Когда  зашел в вагон, то начал приставать к пассажирам, причем в весьма агрессивной форме, в том числе используя и ненормативную лексику. Одна из пассажирок, ехавшая в этом трамвае с 5-летним ребенком, позвонила в полицию.

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области прокомментировали инцидент.

В Отдел полиции № 1 УМВД России по городу Таганрогу поступило сообщение о конфликте женщины и ее ребенка с неизвестным. Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции никого не обнаружили. В дальнейшем участковый уполномоченный полиции провел работу с заявительницей, в ходе которой выяснил, что в отношении женщины и ее ребенка противоправных действий совершено не было, претензий она ни к кому не имеет. Гражданка звонила в полицию, чтобы проинформировать о нахождении на улице агрессивного мужчины, — говорится в официальном комментарии донского главка.

В настоящее время сотрудники полиции принимают меры, направленные на установление местонахождения мужчины, а также на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Иллюстрация: скрин видео из соцсетей  

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Таганрогская правда
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