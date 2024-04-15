В Таганроге полиция изъяла контрафактные сигареты более чем на 650 тыс. рублей

Более 5 тыс. пачек выявлены в автомобиле местного жителя.

В Таганроге сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД задержали 48-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте табачной продукции.

При осмотре автомобиля задержанного полицейские обнаружили и изъяли 5103 пачки немаркированных сигарет. По версии полиции, данные табачные изделия, не имеющие акцизных марок, подозреваемый приобрёл с намерением сбыть их на территории города. Общая стоимость изъятого нелегального товара превысила 650 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 171.1 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкции статьи предусматривают наказание — лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 120 тыс. рублей.

Фото: ГУ МВД по РО