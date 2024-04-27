В Таганроге полиция и банк сообща борются с мошенниками

В Таганроге начальник городского УМВД полковник полиции Владимир Греков вручил благодарственные письма работникам операционного офиса «Троицкий» ВТБ за их активное участие в предотвращении мошеннических действий, со стороны злоумышленников, которые пытаются завладеть сбережениями горожан.

Сотрудники полиции и банка продуктивно сотрудничают и обучают жителей основам безопасности. Основную угрозу представляют телефонные мошенничества, когда злоумышленники пытаются обмануть клиентов, выдавая себя за представителей банка или правоохранительных органов.

Как сообщили в пресс-службе банка ВТБ, только за первый квартал нынешнего года благодаря эффективному взаимодействию между сотрудниками банка и полицией удалось предотвратить более 20 мошеннических схем на общую сумму 18 миллионов рублей.

Полковник полиции Владимир Греков поблагодарил работников банка за высокий профессионализм и сотрудничество и отметил, что проделанная работа является ярким примером успешного партнерства между финансовыми учреждениями и правоохранительными органами в обеспечении безопасности финансовых интересов граждан.

Фото пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области