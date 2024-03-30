Премьера киноленты документально-игрового фильма режиссера с мировым именем ростовчанина Руслана Кечеджиняна проходила в конференц-зале библиотеки имени Чехова. Фильм собрал полный зал молодежи и всех тех, кто неравнодушен к истории родного края и Таганрога периода Великой Отечественной войны.

Оксана Сербина, заведующий Центром культурных программ ЦГПБ имени А.П. Чехова, предоставила слово режиссеру фильма и автору сценария. Руслан Эдуардович коротко рассказал о ситуации в районе Ростова-на-Дону осенью 1941 года и решении обкома партии о создании партизанских отрядов и ячеек.

Автор сценария Андрей Кудряков, руководитель поискового отряда «Миус-фронт», подробно раскрыл историю создания фильма, появления которого ждали 80 лет. До настоящего времени о донском сопротивлении говорили шепотом, даже сейчас не все материалы рассекречены. Оно было одним из самых масштабных за весь период ВОВ. Решение о том, что о наших подпольщиках и партизанах должны знать все, пришло после знакомства с Анатолием Подушко. В 1943 году мальчик тринадцати лет был связным в Ростовском городском партизанском отряде. Его рассказы и побудили снять представленный фильм.

Основу сопротивления фашистам составляли юноши и девушки 12-17 лет. Поэтому фильм ориентирован на молодежь. Он дань памяти тем, кто проявил отвагу во время оккупации. Это начало исследования по историческому восстановлению памяти о подпольщиках и партизанах, имена которых до сих пор неизвестны. Открыта первая страница, а предстоит написать целую книгу.

Общеизвестный факт: в Таганроге в годы войны действовало самое мощное на Дону подполье. Люди вели борьбу по воле сердца и совести. Недаром фильм начинается с рассказа о Петрушинской балке или Балке смерти, где во время оккупации расстреляли тысячи советских граждан. Были среди них и таганрогские подпольщики.

Собранные факты выстроены в строгую сюжетную линию. Кадры игрового кино иллюстрируют рассказы поисковиков и краеведов, документальные кадры подчеркивают достоверность излагаемого материала. Фильм смотрится как единое целое.

За душу берет сцена встречи отступающих солдат с женщинами и их законный вопрос: «На кого же вы нас оставляете?» Восхищает рассказ о Доре Павловне Ломовой, враче, участнице Ростовского городского партизанского отряда. Персонал поликлиники, где она трудилась, лечил раненых красноармейцев и гражданских. Ломова выдавала фиктивные справки о болезнях, чтобы людей не угоняли в Германию. Члены городского партизанского отряда числились сотрудниками ее поликлиники.

Другая бесстрашная женщина – Варвара Ефимовна Шимченко в немецкой гарнизонной столовой кормила около ста партизан. И такие рассказы на всем протяжении фильма. Отдельно — о вкладе детей в общую победу. Они расклеивали листовки со сводками Информбюро, буквально по крупицам собирали данные о численности, дислокации и передвижениях оккупантов.

Фильм заканчивается сценой расстрела таганрогских подпольщиков. Символичны последние кадры: на колючей проволоке колышется сначала белый платок, а после автоматных очередей он уже красный. Белый цвет символизирует чистоту, юность и побуждает к действиям, красный символизирует кровь, которой за всё это заплачено.

Когда члены съемочной группы спросили у зала: «Понравился ли фильм?», ответ «Да!» был единодушным. Отвечая на вопросы, создатели киноленты рассказали о том, что информацию было тяжело собирать везде, кроме Таганрога. За помощь поблагодарили историка Валентину Ратник и писателя Андрея Зеленского. А потом представили обещанный сюрприз — знакомство со съемочной группой кинокомпании «Триикс Медиа» из Санкт-Петербурга. В ее планах – съемки восьмисерийного фильма о Таганрогском подполье. Как сказал заместитель директора картины Айдер Абильванов, этот приезд в город ознакомительный, с руководством Таганрога, музеями и библиотеками уже установлен рабочий контакт.

Группа вскоре планирует отъезд в Санкт-Петербург, где продолжит подготовительную работу. Проект масштабный, будут задействованы актеры из города на Неве, театров Ростова-на-Дону, Таганрога и, конечно, местная массовка. Так что у таганрожцев есть возможность запечатлеть себя для истории.

Евгений БУТЫЛИН

Фото Анатолия Ивашова