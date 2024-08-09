В Таганроге пока не планируют восстанавливать фонтан возле СКЦ «Приморский»

В Таганроге продолжается капитальный ремонт фасада СКЦ «Приморский», который будет проводиться в три этапа. Однако жителей города волнует и вопрос благоустройства прилегающей территории, в частности — восстановление фонтана.

За разъяснениями мы обратились в администрацию Таганрога.

В ответе городских властей отмечается, что в 2022 году на баланс МКУ «Приморье» был принят объект недвижимости — фонтан, расположенный по адресу: ул. Свободы, 10. При этом в перечне документов приема-передачи фонтана нет линейных сетей и коммуникаций. То есть к данному объекту не подведены сети водоснабжения и водоотведения. Кроме того, чаша фонтана имеет неравномерную просадку, что влечет за собой негерметичность конструкции.

«По результатам обследований привлеченных сторонних организаций, осуществляющих свою деятельность по ремонту и строительству фонтанов, было дано устное заключение о нецелесообразности капитального ремонта данного объекта», — говорится в комментарии.

Что касается самого СКЦ «Приморский», то сейчас здесь идет первый этап ремонта фасада. Подрядчик демонтировал штукатурку лицевой части здания, колоннады и портика. Параллельно ведутся работы, предусмотренные вторым и третьим этапами. Выполнено бетонирование отмостки по периметру правой части СКЦ. Произведена грунтовка и оштукатуривание стартовым слоем колонн. Также производится демонтаж и установка оконных блоков, электротехнического оборудования.

Завершить ремонт фасада планируется в ноябре 2024 года.

Фото: wikimapia.org