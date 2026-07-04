В Таганроге подвели итоги работы клуба «Наставник» для молодых учителей

Для молодых педагогов города провели 17 открытых уроков в рамках предметного марафона.

Глава Таганрога Светлана Камбулова подвела итоги работы клуба «Наставник», который начал действовать в системе образования города с 2025 года. Эта площадка была создана в рамках регионального проекта «Педагоги и наставники» и объединяет лучших учителей Таганрога — победителей и призеров профессиональных конкурсов, а также педагогов с большим опытом. Их задача — помогать молодым специалистам со стажем от одного до трех лет быстрее адаптироваться к работе и раскрыть свой потенциал.

Деятельность клуба включает несколько направлений. Организовано методическое сопровождение начинающих учителей: проводятся консультации, семинары и тренинги. Формируется банк лучших педагогических практик, чтобы успешный опыт одной школы мог использоваться во всем городе. В марте стартовал городской предметный марафон — для молодых педагогов уже провели 17 открытых уроков.

Осенью марафон продолжится, чтобы коллеги могли закрепить результаты и обменяться идеями перед новым учебным годом. Традиционной площадкой для роста остается молодежный форум «От молодого педагога к вершинам мастерства», который служит творческой лабораторией для начинающих учителей.

Отдельно Светлана Камбулова отметила конкурс на создание логотипа клуба. На суд жюри поступило 12 работ от 10 образовательных организаций. Победителем стал творческий коллектив молодых педагогов школы № 21 — их работа теперь является официальным символом клуба.

«Клуб «Наставник» — это не формальное объединение, а живое сообщество профессионалов. Оно доказывает главное: сила нашего образования — в преемственности поколений и готовности делиться знаниями», — подчеркнула глава города.

Фото: канал в «Макс» Светланы Камбуловой