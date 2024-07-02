В Таганроге подвели итоги парусных гонок на «Кубок 5-го причала»

В течение трех дней в Таганроге проходили межрегиональные соревнования по парусному спорту «Кубок 5-го причала». Как показали итоги гонок, таганрожцы являются лидерами в развитии парусного спорта.

Гонки в акватории Таганрогского залива проводились в классах: «Оптимист», «420», «Лазер-радиал», «Лазер 4.7», «Накра 15 – смешанный», «29-й», «Луч», «Луч-радиал», «Луч-мини», «Парусная доска Техно» и крейсерская яхта ORC.

Как нам рассказала инициатор и главный организатор соревнований председатель Федерации парусного спорта города Таганрога Елена Сирота, нынешний «Кубок 5-го причала» собрал свыше ста яхтсменов и виндсерферов из Ростовской области, Краснодарского края, Москвы, а также из Мариуполя и Бердянска.

Как показали итоги гонок, таганрожцы являются лидерами в развитии парусного спорта. Победителями в своих классах и категориях в упорной борьбе стали: Захар Стрижаков (Азов), Тимофей Фролов (Таганрог, ГБУ ДО РО СШОР № 3), Вадим Евтеев, Иван Дубов и София Васильева (все – Таганрог, ГБУ ДО РО СШОР № 13), Лев Лисовенко (Таганрог, МБУ ДО СШ № 2), Андрей Дейнега (Ейск). В классе крейсерских яхт ORC 2 «золото» взяли ростовчане Николай Ковалев, Денис Пономарев и Виктор Копелиович.

Как отметила Елена Сирота, прошел только первый месяц лета, поэтому впереди в нынешнем году у Таганрога и у яхтклуба «5-й причал» — еще не одна регата.

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ.

Фото Сергея Плишенко