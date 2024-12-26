Главная » Город

В Таганроге подвели итоги новогодних конкурсов

На чтение 2 мин Просмотров 43 Опубликовано

Подведены итоги городских конкурсов «Лучшее новогоднее оформление образовательного учреждения города Таганрога» и «Битва хоров «Новогодний серпантин».

Город

26 декабря в управлении образования города Таганрога состоялось награждение финалистов городских конкурсов «Битва хоров «Новогодний серпантин» и «Лучшее новогоднее оформление образовательного учреждения».

Новогодние конкурсы, организуемые АНО «Клубом молодого педагога» и Управлением образования при поддержке администрации города Таганрога стали доброй традицией и проводятся с целью отметить наиболее творческие и сплоченные коллективы образовательных учреждений города, поддержать талантливых педагогов и детей, создать праздничное настроение в преддверии Нового года.

В 2024 году в конкурсах участвовали все муниципальные образовательные организации. Оргкомитет присудил гран-при детскому саду № 3.

Три первые места в своих номинациях заняли школа № 6 и детский сад № 6, а также Центр внешкольной работы.

Коллективы детского сада № 93, школы № 8 имени А.Г. Ломакина и Дворца детского творчества завоевали II место. Третье место разделили Центр развития ребенка «Ромашка», гимназия имени Антона Павловича Чехова и Станция юных натуралистов. 

В «Битве хоров «Новогодний серпантин» участниками стали воспитанники дошкольных образовательных учреждений в возрасте от 3 до 7 лет.

Конкурсная комиссия присудила гран-при детскому саду № 32, первое место – детскому саду № 51. Призерами стали детский сад № 6 «Веснушки» и детский сад № 71.

Победителям и призерам конкурсов почетные грамоты администрации Таганрога и управления образования вручили заместитель главы городской администрации по социальным вопросам Ирина Голубева и заместитель начальника Управления образования Ольга Морозова.

Фото Анатолия Ивашова

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

конкурс новогоднее оформление новости Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru