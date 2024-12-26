В Таганроге подвели итоги новогодних конкурсов

Подведены итоги городских конкурсов «Лучшее новогоднее оформление образовательного учреждения города Таганрога» и «Битва хоров «Новогодний серпантин».

26 декабря в управлении образования города Таганрога состоялось награждение финалистов городских конкурсов «Битва хоров «Новогодний серпантин» и «Лучшее новогоднее оформление образовательного учреждения».

Новогодние конкурсы, организуемые АНО «Клубом молодого педагога» и Управлением образования при поддержке администрации города Таганрога стали доброй традицией и проводятся с целью отметить наиболее творческие и сплоченные коллективы образовательных учреждений города, поддержать талантливых педагогов и детей, создать праздничное настроение в преддверии Нового года.

В 2024 году в конкурсах участвовали все муниципальные образовательные организации. Оргкомитет присудил гран-при детскому саду № 3.

Три первые места в своих номинациях заняли школа № 6 и детский сад № 6, а также Центр внешкольной работы.

Коллективы детского сада № 93, школы № 8 имени А.Г. Ломакина и Дворца детского творчества завоевали II место. Третье место разделили Центр развития ребенка «Ромашка», гимназия имени Антона Павловича Чехова и Станция юных натуралистов.

В «Битве хоров «Новогодний серпантин» участниками стали воспитанники дошкольных образовательных учреждений в возрасте от 3 до 7 лет.

Конкурсная комиссия присудила гран-при детскому саду № 32, первое место – детскому саду № 51. Призерами стали детский сад № 6 «Веснушки» и детский сад № 71.

Победителям и призерам конкурсов почетные грамоты администрации Таганрога и управления образования вручили заместитель главы городской администрации по социальным вопросам Ирина Голубева и заместитель начальника Управления образования Ольга Морозова.

Фото Анатолия Ивашова