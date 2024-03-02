В Таганроге подвели итоги городского конкурса «Экомода–2024»

В рамках заочного конкурса дети делали одежду из вторсырья — пластиковых пакетов, газет, коробок, картона, одноразовой посуды и других материалов. Организатором мероприятия выступила Станция юных натуралистов Таганрога.

Церемония награждения победителей состоялась в Чеховской библиотеке.

Конкурс проводился с целью представления возможности учащимся решать экологические проблемы путём утилизации отходов через собственное участие и творчество, — отмечают организаторы.

В роли модельеров выступили 35 учеников 6-8-х классов 12 таганрогских школ. Свои креативные костюмы ребята представили по номинациям:

«Мода из комода»;

«Пластиковый шик»;

«Бумажное чудо»;

«Блестящая феерия»;

«Экороскошь»;

«Коллекция».

Участие в конкурсе «Экомода–2024» позволило каждому школьнику взглянуть на проблему бытовых отходов с другой стороны, добавить немного фантазии и любви к природе.

Идеи, во что можно превратить пластиковые пакеты, бумажные коробки и газеты, если дать им вторую жизнь, ребята продемонстрировали в своих замечательных костюмах, проявив фонтан творчества и воображения. Костюмы были выполнены из страниц прочитанных журналов, использованных полиэтиленновых пакетов, СD-дисков, картона, одноразовой посуды, фольги и другого, уже бывшего в употреблении материала, — рассказали на Станции юных натуралистов.

Подарком победителям и участникам конкурса стали яркие номера их сверстников — юных артистов Центра внешкольной работы и Дворца детского творчества.

Фото: страница Вконтакте Станции юных натуралистов Таганрога