Главная » Новости Таганрога

В Таганроге подвели итоги городского конкурса «Экомода–2024»

На чтение 2 мин Просмотров 20 Опубликовано

В рамках заочного конкурса дети делали одежду из вторсырья — пластиковых пакетов, газет, коробок, картона, одноразовой посуды и других материалов. Организатором мероприятия выступила Станция юных натуралистов Таганрога.

Новости Таганрога

Церемония награждения победителей состоялась в Чеховской библиотеке.

Конкурс проводился с целью представления возможности учащимся решать экологические проблемы путём утилизации отходов через собственное участие и творчество, — отмечают организаторы.

В роли модельеров выступили 35 учеников 6-8-х классов 12 таганрогских школ. Свои креативные костюмы ребята представили по номинациям:

  • «Мода из комода»;
  • «Пластиковый шик»;
  • «Бумажное чудо»;
  • «Блестящая феерия»;
  • «Экороскошь»;
  • «Коллекция».

Участие в конкурсе «Экомода–2024» позволило каждому школьнику взглянуть на проблему бытовых отходов с другой стороны, добавить немного фантазии и любви к природе.

Идеи, во что можно превратить пластиковые пакеты, бумажные коробки и газеты, если дать им вторую жизнь, ребята продемонстрировали в своих замечательных костюмах, проявив фонтан творчества и воображения. Костюмы были выполнены из страниц прочитанных журналов, использованных полиэтиленновых пакетов, СD-дисков, картона, одноразовой посуды, фольги и другого, уже бывшего в употреблении материала, — рассказали на Станции юных натуралистов.

Подарком победителям и участникам конкурса стали яркие номера их сверстников — юных артистов Центра внешкольной работы и Дворца детского творчества.

Фото: страница Вконтакте Станции юных натуралистов Таганрога

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
#школы Таганрога #экология конкурс Таганрог Чеховская библиотека
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика