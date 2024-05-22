В предстоящую пятницу, 24 мая, в Таганроге подведут итоги конкурса молодежных бизнес-проектов. Об этом сообщил глава городской администрации Андрей Фатеев.

В нашем городе конкурс проводится уже второй раз. Его организатором выступает администрация Таганрога при поддержке бизнес-сообщества и образовательных организаций. В минувшем году участниками стали 25 молодых таганрожцев, а в нынешнем желающих попробовать свои силы в малом бизнесе насчитывается почти в два раза больше.

Это говорит не только об интересе к конкурсу со стороны молодежи, но и о его высокой результативности. Сейчас в качестве партнера к конкурсу присоединился Центр научных исследований «Инструментальные, математические и интеллектуальные средства в экономике» ЮФУ. Молодежь работала с наставниками — опытными и успешными предпринимателями Таганрога, — отметил Андрей Фатеев.

По его словам, победители будут награждены денежными премиями городской администрации. А также получат возможность льготного кредитования для реализации своих бизнес-проектов, дальнейшее сопровождение которых обеспечат Фонд поддержки предпринимательства и Центр «Мой бизнес».

Фото t.me/Fateev