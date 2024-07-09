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В Таганроге под колеса автомобиля попал 5-летний мальчик

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Ребенок перебегал дорогу в неустановленном месте, неподалеку от пешеходного перехода.

Новости Таганрога

ДТП с участием несовершеннолетнего произошло 8 июля в 19.30 в районе дома № 114 по 10-му переулку.

«37-летний водитель на автомобиле Honda, по предварительным данным, допустил наезд на 5-летнего пешехода. Ребенок перебегал дорогу в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода», — прокомментировали в пресс-службе Госавтоинспекции Ростовской области.

В результате ДТП ребенок с полученными травмами доставлен в детскую городскую больницу Таганрога. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Фото из архива «Таганрогской правды» (Анатолий Ивашов)

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Таганрогская правда
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