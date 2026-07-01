В Таганроге почти две недели ищут ушедшего из дома 56-летнего мужчину

В Таганроге волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разыскивают 56-летнего Юрия Евгеньевича Глуховичева. Об этом сообщается на официальной странице организации в соцсети «ВКонтакте».
Мужчина ушел из дома 19 июня, и с тех пор его местонахождение остается неизвестным. К поискам уже подключились добровольцы.
По имеющейся информации, пропавший был одет в темно-синюю джинсовую рубашку, темную майку, спортивные брюки и светло-коричневую обувь. Его рост составляет 175 сантиметров, телосложение худощавое, волосы светло-русые с проседью, глаза зелено-голубые.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Юрия Глуховичева, просят сообщить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
Фото ВК «Лиза Алерт»
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