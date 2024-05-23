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В Таганроге по утрам с помощью коммунальной техники моют дороги

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Комплексные дорожные машины, моющие городские автомагистрали, сегодня, 23 мая утром, заметил общественный корреспондент «Таганрогской правды» Михаил Андроник.

Благоустройство

Обычное, рабочее утро в Таганроге — четверг, 23 мая. С шести часов утра, используя коммунальную технику, для обеспечения чистоты городского воздуха и поддержания нормального функционирования дорог, специалисты моют и очищают от пыли пешеходный переход на полукруге. Адресный ориентир — ул. Чехова, 98, — написал Михаил Андроник. — Когда проснувшиеся таганрожцы пойдут на работу, они почувствуют свежесть воздуха и отметят чистоту улицы.

Кстати, в Таганроге уже установилась жаркая погода, днём температура воздуха выше +25 °С. Значит полив асфальта, охлаждение дорожного покрытия снижают в том числе и риск его пластической деформации, отмечает наш внимательный корреспондент.   

Фото Михаила Андроника

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дороги ЖКХ благоустройство новости Таганрог
Таганрогская правда
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