В Таганроге по утрам с помощью коммунальной техники моют дороги

Комплексные дорожные машины, моющие городские автомагистрали, сегодня, 23 мая утром, заметил общественный корреспондент «Таганрогской правды» Михаил Андроник.

Обычное, рабочее утро в Таганроге — четверг, 23 мая. С шести часов утра, используя коммунальную технику, для обеспечения чистоты городского воздуха и поддержания нормального функционирования дорог, специалисты моют и очищают от пыли пешеходный переход на полукруге. Адресный ориентир — ул. Чехова, 98, — написал Михаил Андроник. — Когда проснувшиеся таганрожцы пойдут на работу, они почувствуют свежесть воздуха и отметят чистоту улицы.

Кстати, в Таганроге уже установилась жаркая погода, днём температура воздуха выше +25 °С. Значит полив асфальта, охлаждение дорожного покрытия снижают в том числе и риск его пластической деформации, отмечает наш внимательный корреспондент.

Фото Михаила Андроника