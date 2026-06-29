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В Таганроге по просьбе жителей навели порядок на участке улицы Котлостроительной

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В ходе рабочей поездки главы Таганрога Светланы Камбуловой на улицу Котлостроительную местные жители пожаловались на несколько проблем.

Город

В частности, на пересечении с улицей Строительной находится большое аварийное дерево, а вдоль улицы образовалось несколько свалочных очагов.

Светлана Камбулова поручила своему заместителю по вопросам городского хозяйства Егору Долматову в кратчайшие сроки привести территорию в порядок.

«На сегодняшний день работы выполнены. Благодарю команду «Экотранса» за оперативную реакцию. Продолжаем наводить порядок в городе. Вместе сделаем его чище, безопаснее и комфортнее», — отметила глава Таганрога.

И добавила, что многие вопросы невозможно решить в кабинете. Никакие отчёты, доклады и телефонные звонки не покажут реальную картину так, как её видно на месте. Именно поэтому еженедельные объезды городских территорий — обязательная практика.

Фото: МАХ Егора Долматова

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Таганрогская правда

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