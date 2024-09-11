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В Таганроге по нацпроекту завершен ремонт дороги по улице Циолковского

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Всего по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в этом году в городе приведено в нормативное состояние 12 километров дорожного покрытия.

Благоустройство

Ремонт автомобильной дороги на улице Циолковского завершен на участке между улицами Калинина и Циолковского, 53-1 протяженностью свыше километра. Здесь выполнено устройство выравнивающего и верхнего слоев дорожного покрытия, сообщили в правительстве региона. 

В данный момент экспертизу качества выполненных работ проходят три участка автомобильных дорог Таганрога: по улице Адмирала Крюйса (между переулком Биржевой Спуск и улицей Социалистической), по Николаевскому шоссе (на участке от Северо-Западного шоссе до дома № 7/8 по Николаевскому шоссе) и указанный выше участок улицы Циолковского.

Получено положительное заключение по четырем участкам автомобильных дорог: 27-й Переулок (между улицами Кузнечной и Энергетической), улица Театральная (на участке от дома №36 до Калужского проезда), улица Щаденко (между улицей Бабушкина и Привокзальной площадью), улица Маршала Жукова (между переулками 1-м Новым и 17-м Новым).

«В Таганроге в 2024 году в ходе реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» дорожные работы завершены в полном объеме», — отмечается в сообщении.

Фото: donland.ru

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Таганрогская правда
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