Несмотря на установившуюся теплую погоду, купальный сезон в Таганроге продлевать не будут. Как и планировалось, он завершится 15 сентября, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, что продолжительность использования водоемов для купания в Ростовской области определяется постановлением глав органов местного самоуправления. К примеру, в Ростове из-за жаркой погоды его продлили до 1 октября. В Таганроге такое решение не принималось. Поэтому только до 15 сентября отдыхающие еще могут посещать специально оборудованные пляжи, где дежурят спасатели и медики.

Напомним, что в нынешнем купальном сезоне в Таганроге работает три частных пляжа — Елисеевский, Солнечный и Тополёк. И два муниципальных – Приморский и Центральный. Последний удалось официально открыть для посещения только в начале августа, когда там был завершен первый этап восстановительных работ и строители сделали безопасный проход для отдыхающих.

Пока еще пляжный сезон открыт, ГУ МЧС Ростовской области напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности на воде и призывает жителей региона строго следовать рекомендациям по безопасности: выбирать только проверенные и оборудованные для купания места и не оставлять детей без присмотра.

Фото t.me/Fateev (из архива)