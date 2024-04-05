Главная » Город

В Таганроге планируют выпускать курьерские беспилотники

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

В Таганроге предприятие «Первое ОКБ» планирует наладить выпуск курьерских беспилотников грузоподъемностью до 200 кг. Об этом сообщает официальный портал донского правительства.

Город

Пока компания производит поршневые авиационные двигатели, пилотируемые и беспилотные летательные аппараты весом от 500 до 1200 кг. А также пилотируемый цельнометаллический самолет СП-30, который по данным Единого государственного реестра воздушных судов является самым массовым сверхлёгким самолётом, зарегистрированный на территории РФ.

Сейчас конструкторское бюро компании уже приступило к разработке курьерского беспилотного летательного аппарата с максимальной дальностью полёта до тысячи километров. Как отметил заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин это перспективное направление. В конце прошлого года на Дону подписана региональная программа развития БАС. И сейчас прорабатывается проект создания научно-производственного центра, задачей которого станет оказание содействия таким компаниям в разработке и продвижению на рынок современной, инновационной и качественной российской продукции.

Фото donland.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
беспилотники новости производство Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика