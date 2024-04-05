В Таганроге планируют выпускать курьерские беспилотники

В Таганроге предприятие «Первое ОКБ» планирует наладить выпуск курьерских беспилотников грузоподъемностью до 200 кг. Об этом сообщает официальный портал донского правительства.

Пока компания производит поршневые авиационные двигатели, пилотируемые и беспилотные летательные аппараты весом от 500 до 1200 кг. А также пилотируемый цельнометаллический самолет СП-30, который по данным Единого государственного реестра воздушных судов является самым массовым сверхлёгким самолётом, зарегистрированный на территории РФ.

Сейчас конструкторское бюро компании уже приступило к разработке курьерского беспилотного летательного аппарата с максимальной дальностью полёта до тысячи километров. Как отметил заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин это перспективное направление. В конце прошлого года на Дону подписана региональная программа развития БАС. И сейчас прорабатывается проект создания научно-производственного центра, задачей которого станет оказание содействия таким компаниям в разработке и продвижению на рынок современной, инновационной и качественной российской продукции.

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