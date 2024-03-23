В Таганроге ищут подрядчика для проведения текущего ремонта и тротуара на улице 1-й Котельной. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Заказчиком выступает МКУ «Благоустройство». Планируется отремонтировать участок дороги от ул. Дзержинского до ул. Максима Горького. На эти цели из городского бюджета выделяют более 4,6 млн рублей. Из них 160 944,84 рублей – на приведение в порядок тротуара.

Окончание подачи заявок – 27 марта. Будущий подрядчик должен будет вести работы согласно установленному графику и завершить их к середине июня.

Фото МКУ «Благоустройство» (из архива)