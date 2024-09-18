Главная » #Безопасность

В Таганроге первоклассникам рассказали о безопасном школьном маршруте

На чтение 1 мин Просмотров 36 Опубликовано

В Таганроге сотрудники городской Госавтоинспекции провели встречу с первоклассниками школы № 6 и рассказали ребятам, как сделать школьный маршрут максимально безопасным.

#Безопасность

Инспекторы Яна Султанова и Сергей Лесечко объяснили детям, как нужно правильно переходить проезжую часть дороги, какие бывают виды пешеходных переходов. Малыши также узнали правила посадки-высадки пассажиров из общественного транспорта и передвижения в автомобиле. Напомнили ребятам и о том, что для безопасности на одежде следует носить светоотражающие элементы.

Мероприятие прошло в рамках Всероссийской недели дорожного движения.

Фото предоставлено Госавтоинспекцией Таганрога

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

безопасность дети новости Таганрог школа
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru