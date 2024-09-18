В Таганроге первоклассникам рассказали о безопасном школьном маршруте

В Таганроге сотрудники городской Госавтоинспекции провели встречу с первоклассниками школы № 6 и рассказали ребятам, как сделать школьный маршрут максимально безопасным.

Инспекторы Яна Султанова и Сергей Лесечко объяснили детям, как нужно правильно переходить проезжую часть дороги, какие бывают виды пешеходных переходов. Малыши также узнали правила посадки-высадки пассажиров из общественного транспорта и передвижения в автомобиле. Напомнили ребятам и о том, что для безопасности на одежде следует носить светоотражающие элементы.

Мероприятие прошло в рамках Всероссийской недели дорожного движения.

Фото предоставлено Госавтоинспекцией Таганрога