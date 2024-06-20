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В Таганроге Передовая инженерная школа ЮФУ открыла отбор на программы опережающей подготовки

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Поступить в Передовую инженерную школу могут как выпускники общеобразовательных учреждений, так и бакалавриата. Прием документов проходит с 20 июня по 3 августа.

#Образование

Передовая инженерная школа «Инженерия киберплатформ» Южного федерального университета была запущена в 2022 году в партнерстве с Государственной корпорацией «Ростех», АО «КРЭТ», Группой компаний «Элемент» и другими крупными технологическими партнёрами. Её цель – создание системы опережающей подготовки инженерных кадров и генерации интеллектуальных технологий в области разработки типоразмерных рядов РТК с унификацией по назначению, областям и средам применения, компонентам и модулям, для производства на единой технологической базе.

ПИШ ЮФУ входит в топ-6 России и является одной из самых больших Передовых инженерных школ в стране, в ней обучается более 650 человек.

ПИШ ЮФУ ориентирована на подготовку высококлассных инженерных кадров и генерацию интеллектуальных технологий в области робототехнических комплексов и их ключевых компонентов: современные системы связи и навигации, сенсорика, элементы электронной компонентной базы, гидроакустика, искусственный интеллект, цифровые технологии и системы управления.

Передовая инженерная школа Южного федерального университета осуществляет подготовку по следующим группам направлений подготовки:

  • управление в технических системах;
  • электроника, радиотехника и системы связи;
  • информатика и вычислительная техника;
  • фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии;
  • электро — и теплоэнергетика;
  • машиностроение;
  • нанотехнологии и наноматериалы.

Набор обучающихся в ПИШ ЮФУ по программам бакалавриата начинается с 20 июня и продлится до 25 июля.

Набор обучающихся в ПИШ ЮФУ по программам магистратуры начинается с 20 июня и продлится до 3 августа.

Учебный процесс ПИШ ЮФУ встроен в проекты, реализуемые в интересах индустриальных партнеров. Школа ведёт работу по собственным образовательным стандартам, выстраивая максимально гибкие образовательные траектории. В ПИШ обучают по междисциплинарным программам подготовки специалистов-универсалов и инженерных команд на пересечении нескольких компетенций (робототехника, программирование, 3D-моделирование, технология ЭКБ, системы навигации и связи), включая уникальный пилотный проект подготовки востребованных специалистов «Код Ростеха».

Обучающимся ПИШ ЮФУ предоставляется возможность:

  • освоения образовательных программ в специально оборудованных учебных лабораториях и классах;
  • участия во внутренних грантовых конкурсах ПИШ для проектных команд с возможностью получения финансирования до 1 млн рублей;
  • получения дополнительных стипендий от предприятий-партнёров;
  • участия во внеучебных стажировках на высокотехнологичных предприятиях-партнёрах;
  • проживания в современных общежитиях;
  • доступа к инфраструктуре ЮФУ (посещение спортивного зала на территории кампуса).

Сделай первые шаги в науку, получи лучшее инженерное образование на юге страны вместе с ПИШ ЮФУ!

Подать документы очно можно по адресу: г. Таганрог, пер. Некрасовский, 44, корпус «Д».

Подробнее о поступлении в ПИШ ЮФУ можно узнать на сайте и в социальных сетях:

Кроме того, Приемная кампания 2024 года Южного федерального университета стартует 20 июня. Приемная комиссия, как и в прошлом году, будет работать в Зональной библиотеке им Ю. А. Жданова. Ежегодно в последней декаде июня в Южном федеральном университете начинается Приемная кампания, которая проводится в онлайн и офлайн-форматах. Абитуриенты из разных уголков нашей страны смогут подать заявления дистанционно посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг и личного кабинета абитуриента ЮФУ.

Очно абитуриенты смогут посетить приемную комиссию в будние дни с 09.00 до 16.00 и в субботу с 09.00 до 13.00 в Ростове-на-Дону по адресу: Пушкинская, 148 (Зональная научная библиотека им. Ю.А. Жданова) и в Таганроге по адресу: пер. Некрасовский, 44, корпус «Д», кабинет Д113. Выходной: воскресенье.

В 2024 году на бюджетные места планируется принять 5204 абитуриента, всего в ЮФУ на все формы обучения будет зачислено 9 111 поступающих.

Фото ЮФУ

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Таганрогская правда
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