В Таганроге пенсионеру включили 12 лет в общий трудовой стаж

Сотрудников Фонда пенсионного страхования поправили в прокуратуре.

В Таганроге прокуратура в судебном порядке защитила права пенсионера. Местное отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Ростовской области не включило в его стаж работы 12 лет. В связи с чем заявителю отказали в назначении пенсии и «не приняли во внимание представленные подтверждающие документы».

В сообщении на сайте региональной прокуратуры говорится, что ведомством права гражданина на пенсию были защищены в судебном порядке.

Судом исковые требования были удовлетворены, пенсия таганрожцу назначена. Также гражданину был произведен перерасчет на сумму более 190 тыс. рублей.

Фото из архива «ТП»