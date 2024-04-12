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В Таганроге пенсионеру включили 12 лет в общий трудовой стаж

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Сотрудников Фонда пенсионного страхования поправили в прокуратуре.

Новости Таганрога

В Таганроге прокуратура в судебном порядке защитила права пенсионера. Местное отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Ростовской области не включило в его стаж работы 12 лет. В связи с чем заявителю отказали в назначении пенсии и «не приняли во внимание представленные подтверждающие документы».

В сообщении на сайте региональной прокуратуры говорится, что ведомством права гражданина на пенсию были защищены в судебном порядке.

Судом исковые требования были удовлетворены, пенсия таганрожцу назначена. Также гражданину был произведен перерасчет на сумму более 190 тыс. рублей.

Фото из архива «ТП»

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