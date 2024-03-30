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В Таганроге отсыпали щебнем опасные участки дорог на нескольких улицах

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В Таганроге специалисты коммунальных служб выполнили грейдирование и отсыпку щебнем аварийно-опасных участков дорог на четырех улицах, сообщает МКУ «Благоустройство».

#ЖКХ

Эти работы проводились в качестве временной меры для обеспечения безопасности дорожного движения на улицах Таврической, Шолоховской, в переулке 17-м Мариупольском и Калужском проезде.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге продолжаются работы по восстановлению дорожного покрытия после зимнего сезона. Сейчас ремонт проезжей части ведется на улице Сызранова.

Фото МКУ «Благоустройство»

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дороги ЖКХ новости Таганрог
Таганрогская правда
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