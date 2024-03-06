В Таганроге отреставрируют здание бывшего гостиного двора

В Таганроге пройдут реставрационные работы по сохранению здания бывшего гостиного двора, сообщает RosTender.info. В настоящее время здесь находится общежитие Таганрогского музыкального колледжа.

Подрядчика определят по итогам конкурса в электронной форме. Он должен будет выполнить закрепление грунтов и общеустроительные работы. Прием заявок открыт до 21 марта 2024 года. Объем средств, выделенных на контракт из областного бюджета, составит 50,8 млн рублей.

Здание расположено по адресу: улица Чехова, дом 107. Ожидается, что реставрация завершится к концу ноября.

Строительство Торговых рядов по проекту М.И. Кампиони началось в 1841 году и продолжалось почти 20 лет. В конце XIX века после реконструкции в угловой части был надстроен второй этаж.

Напомним, еще летом 2021 года губернатор Ростовской области Василий Голубев поддержал идею о реставрации здания бывшего гостиного двора в Таганроге и распорядился направить из областного бюджета почти 2,5 млн рублей на проектные и изыскательские работы.

Фото donland.ru