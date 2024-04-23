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В Таганроге отремонтируют скамейки в роще «Дубки»

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Жители Таганрога недовольны скамейками, установленными в роще «Дубки». В частности, они утверждают, что некоторые лавочки никак не закреплены, а просто стоят на асфальте.

Город

Таганрожцы просят городские власти привести в порядок установленное в роще оборудование и сделать его безопасным для посетителей. Поскольку не раз скамейки просто переворачивались вместе с присевшими на них отдохнуть взрослыми и детьми. Последний такой случай произошел на днях, когда трое малышей упали с незакрепленной скамейки в реку. За комментариями мы обратились в городскую администрацию.

Выяснилось, что сейчас заключен муниципальный контракт с подрядной организацией на содержание скамеек и малых архитектурных форм в роще «Дубки». Уже начались работы по ремонту и окраске лавочек и урн, которые должны быть завершены до 1 мая.

Кроме того, монтаж в грунт злополучной перевернувшейся скамейки будет выполнен уже завтра. Также проводится обследование других лавочек, расположенных в «Дубках» на предмет надежности их крепления.

Фото ВК «Дубки — роща Петра и МОЯ!»

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Таганрогская правда
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