В Таганроге отремонтирован тротуар на улице Циолковского

В Таганроге завершен ремонт тротуара на улице Циолковского в районе войсковой части. Об этом сообщил глава городской администрации Андрей Фатеев.

Восстановление тротуаров в Таганроге является одной из приоритетных задач. Проблемных участков много. Занимаемся решением этих вопросов. Сейчас восстановлен ещё один участок пешеходной зоны, который был внесен в «народный журнал» на встрече с коллективом 325 Авиаремонтного завода, — рассказал он.

Всего на улице Циолковского отремонтирован участок тротуара общей площадью 292 квадратных метра.

Кроме того, подходит к завершению ремонт участка автомобильной дороги по улице Театральной от дома № 36 и до Калужского проезда. Общая протяженность участка — 750 м. Работы там ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Фото t.me/Fateev