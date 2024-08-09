В Таганроге отметили лучших спортсменов и тренеров

В конференц-зале городской публичной библиотеки имени А.П.Чехова состоялось торжественное заседание расширенной коллегии при комитете по физической культуре и спорту Таганрога, посвященное Всероссийскому Дню физкультурника.

В зале собрались члены коллегии, спортсмены, тренеры, руководители спортивных школ, спортобъектов, представители федераций по видам спорта. Праздник открылся показательным номером юных спортсменок отделения художественной гимнастики спортивной школы № 3 (тренеры — Юлия и Анастасия Болотновы).

«Дорогие наши спортсмены, тренеры, методисты, руководители учреждений и ветераны спорта, благодаря вам укрепляется слава Таганрога как кузницы спортивных кадров, — констатировала заместитель главы администрации Таганрога по социальным вопросам Ирина Голубева. — Особо хочется отметить тех, кто активно занимается массовым спортом с молодежью, ведет здоровый образ жизни, а таких в нашем городе более 100 тысяч человек — это ваш праздник и мы восхищаемся вашим мужеством, трудолюбием и стремлению к победам».

Ирина Валериевна вручила ряду «виновников торжества» благодарственные письма министерства по физической культуре и спорту Ростовской области за большой вклад в развитие физической культуры и спорта. Среди них старший инструктор-методист спортивной школы № 1 Диана Мисюченко, тренер-преподаватель по гребле на байдарках и каноэ спортивной школы № 2 Татьяна Котленко, тренер-преподаватель по художественной гимнастике спортивной школы № 3 Вера Алёхина и заведующий спортивным сооружением стадиона «Торпедо» Юлия Жданова.

Многим спортсменам и их тренерам были вручены благодарственные письма главы администрации Таганрога за плодотворную работу в области физической культуры и спорта, подготовку спортсменов высокого уровня, пропаганду здорового образа жизни на территории нашего города.

В донском крае 2024 год объявлен губернатором Василием Голубевым Годом добрых дел. Его девизы: «Быть добру на Дону» и «Мы вместе всей семьей».

«В нашем городе очень много неравнодушных людей, тех, кто оказывает большую помощь в развитии физической культуры и спорта, — объявляет ведущая праздника, заведующая отделом «Центр культурных программ» библиотеки имени А.П. Чехова Оксана Сербина.

Она передала слова для поздравдений депутату Законодательного Собрания Ростовской области VII созыва, члену фракции «Единая Россия» Татьяне Михеевой.

Также выступили генеральный директор автономной некоммерческой организации «Детская футбольная школа «Авангард» Владимир Праченко и руководитель спортивного клуба «Дзюдо Тайм» Александр Людвиницкий.

В спортивном манеже детской футбольной школы «Авангард» 30 мая в четвёртый раз состоялся проект благотворительного фонда «Под флагом Добра» — детский инклюзивный фестиваль «Футбол – школа жизни». Мероприятие проводится среди детских команд и помогает привлекать подростков, особенно ребят с ограниченными возможностями здоровья к занятиям физической культурой и спортом.

Александр Людвиницкий ведет колоссальную работу по развитию спорта в нашем городе, особое внимание уделяет детям-инвалидам. В возглавляемом им спортивном клубе ребята с особенностями здоровья и развития познают основы дзюдо. Также Александр Ильич в течение календарного года из собственных средств выплачивает поощрительные выплаты таганрогским спортсменам, которые продемонстрировали высокие результаты на спортивной арене.

В 2024 году исполняется 10 лет современному комплексу «Готов к труду и обороне». Жители Таганрога активно принимают участие в сдаче нормативов ГТО, на сегодняшний день зарегистрировано более 37 тысяч человек. Знаки отличия «Готов к труду и обороне» вручил руководитель центра тестирования ГТО Александр Пчелкин

Вручение наград чередовалось выступлениями творческих коллективов города и воспитанников детского сада № 101.

Анатолий Ивашов, фото автора