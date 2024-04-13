В Таганроге отметили 23-летие Трубной металлургической компании

Вчера, 12 апреля, в Таганроге прошло торжественное собрание в честь 23-летия Трубной металлургической компании.

На мероприятии присутствовали заместитель министра промышленности и энергетики Гурген Малхасян, глава администрации Таганрога Андрей Фатеев, управляющий директор Таганрогского металлургического завода Сергей Билан, председатель первичной профсоюзной организации АО «ТАГМЕТ», депутат городской Думы Денис Рудь.

ТМК является крупнейшим производителем стальных труб в России и входит в тройку глобальных лидеров трубного бизнеса, с 2009 года занимая первое место в мире по объемам отгрузки трубной продукции. ТМК объединяет более 27 предприятий. В 2004 году в состав ТМК вошел Таганрогский металлургический завод.

На ТАГМЕТе трудятся более 5500 человек, а предприятие не только развивает и наращивает мощности своих производств, но и оказывает благотворительную помощь. Всегда откликается на просьбы города, в том числе и в вопросах благоустройства территорий, организации спортивных площадок и другой инфраструктуры. Сегодня ТАГМЕТ с полным правом может носить звание социально ответственного бизнеса, — подчеркнул Андрей Фатеев.

Глава городской администрации вручил металлургам награды – почетные грамоты и благодарственные письма за большой вклад в развитие металлургической отрасли, экономики города и региона. А также поблагодарил за совместную работу весь коллектив предприятия и управляющего директора Таганрогского металлургического завода, депутата Законодательного Собрания Ростовской области Сергея Билана.

Фото tagmet.tmk-group.ru и tagancity.ru