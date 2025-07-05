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В Таганроге отменили воздушную опасность

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5 июля в 20.57 в Таганроге дан отбой воздушной опасности.

Город

Воздушную опасность 5 июля по Таганрогу объявили в 19.51. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

В ночь на 4 июля Ростовская область подверглась массированной атаке БПЛА. Над территорией региона – в четырех городах и шести районах – уничтожено и перехвачено 26 украинских дронов самолетного типа, погибла 75-летняя жительница Миллеровского района.

Нынешней ночью была отражена атака вражеских БПЛА в Чертковском районе. Обошлось без разрушений и пострадавших.

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Таганрогская правда

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