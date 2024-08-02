В Таганроге отмечают День ВДВ

2 августа в Таганроге у памятника командующему ВДВ СССР, Герою Советского Союза генералу армии Василию Маргелову прошло торжественное мероприятие, посвящённое 94-й годовщине со дня образования Воздушно-десантных войск.

В историческом сквере собрались десантники и члены их семей, представители администрации Таганрога, городской Думы, казачества, общественных ветеранских организаций: «Союз десантников Таганрога», Таганрогской городской организации ветеранов, и других.

В торжественной обстановке ветеранам-десантникам были вручены благодарственные письма администрации города Таганрога и другие награды.

Участники мероприятия почтили память десантников, погибших при исполнении служебного долга, минутой молчания и возложили цветы к памятнику Василию Маргелову.

Глава городской администрации Андрей Фатеев поздравил десантников с 94-й годовщиной образования ВДВ.

«В непростое для нашей страны время десантники как всегда находятся на передовой, участвуют в специальной военной операции, с честью выполняют поставленные перед ними задачи. Желаю всем, кто сейчас несет службу в рядах ВДВ, а также ветеранам-десантникам и их семьям крепкого здоровья и благополучия!»- сказал Андрей Фатеев.

Фото tagancity.ru