В Таганроге открывается второй магазин в формате «Фермерский островок»

Новая торговая точка будет работать на площадке супермаркета «Пятерочка» по адресу: Таганрог, ул. Чехова, д. 322. Открытие запланировано на завтра, 27 апреля.

«Фермерский островок» – это торговая площадка в формате shop-in-shop (магазин в магазине), на ее прилавках продается продукция местных производителей, относящихся к малым и микропредприятиям, работающим по принципу кооперации.

Преимущества проекта заключаются в том, что покупатель получает свежую фермерскую продукцию напрямую от производителя, фермер — возможность реализовать свои товары в магазинах федеральных сетей, торгующая организация привлекает дополнительных покупателей.

Проект реализуется при содействии АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» и Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Ростовской области. Оператор «Фермерского островка» – ЗАО Колхоз Советинский.

Первый «Фермерский островок» в Таганроге открылся в марте 2023 года. Точка также расположена на площадке торговой сети «Пятерочки» по адресу: ул. Л. Чайкиной, 49 Б.

Фото Анатолия Ивашова (из архива)