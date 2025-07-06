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В Таганроге открылось городское общество спортивных болельщиков

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5 июля на базе Международной гуманитарной академии по адресу: ул. Чехова, 102 открылся штаб спортивных болельщиков Таганрога «Град Петра». Организация создана при поддержке юношеской футбольной команды «Форте».

Новости Таганрога

После закрытия ФК «Форте» болельщики, футболисты из молодёжной команды, любители таганрогского футбола и других видов спорта, вдохновлённые Анной Тавр из Международной гуманитарной академии, не стали падать духом, а решили объединиться и создать городское общество спортивных болельщиков «Град Петра».

«Общество рассчитано на все возрастные категории. Прежде всего, мы стремимся воодушевить к спорту молодёжь, чтобы спортсмены и болельщики могли чаще встречаться, поддерживать друг друга и знакомить со спортивной жизнью Таганрога горожан», — рассказала Анна Тавр.

В планах общества спортивных болельщиков — организация выездов на соревнования областного масштаба, в которых будут принимать участие таганрогские спортсмены, а также проведение спортивных праздников, соревнований, просветительских лекций и мастер-классов.

В социальных сетях общества болельщиков Таганрога уже подписано более тысячи человек.

Хотелось бы надеяться, что это замечательное начинание не станет проектом-однодневкой, а будет постепенно развиваться во благо спортивной славы Таганрога — города, воспитавшего многих чемпионов.

Владимир Дорда, фото автора

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Таганрогская правда

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