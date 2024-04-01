В Таганроге открыли учебный центр подготовки специалистов для машиностроения

Его базой стал механический колледж.

В Таганроге на базе механического колледжа открылся учебно-тренировочный центр подготовки специалистов. Он создан и оборудован при содействии АО «Клевер», которое входит в состав группы «Ростсельмаш» в качестве дивизиона, сообщили в министерстве образования Ростовской области.

В сообщении говорится, что теперь студенты колледжа смогут «более эффективно осваивать самые новые технологии в машиностроении и АПК».

Как считает директор механического колледжа Рафаил Магеррамов, совместный с АО «Клевер» проект будет способствовать «динамическому развитию» учебного заведения. Центр оснащен современным мультимедийным оборудованием, и по мнению Магеррамова, станет «отличной мотивацией» для студентов механического колледжа, чтобы не только получать важные знания, но и по окончании профессионального обучения прийти в подразделения компании.

Фото: министерство образования РО

