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В Таганроге открыли учебный центр подготовки специалистов для машиностроения

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Его базой стал механический колледж.

#Образование

В Таганроге на базе механического колледжа открылся учебно-тренировочный центр подготовки специалистов. Он создан и оборудован при содействии АО «Клевер», которое входит в состав группы «Ростсельмаш» в качестве дивизиона, сообщили в министерстве образования Ростовской области.

В сообщении говорится, что теперь студенты колледжа смогут «более эффективно осваивать самые новые технологии в машиностроении и АПК».

Как считает директор механического колледжа Рафаил Магеррамов, совместный с АО «Клевер» проект будет способствовать «динамическому развитию» учебного заведения. Центр оснащен современным мультимедийным оборудованием, и по мнению Магеррамова, станет «отличной мотивацией» для студентов механического колледжа, чтобы не только получать важные знания, но и по окончании профессионального обучения прийти в подразделения компании.

Фото: министерство образования РО

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Таганрогская правда
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