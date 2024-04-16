В Таганроге открыли мемориальную доску Олегу Борисовичу Макаревичу

Выдающийся ученый окончил Таганрогский радиотехнический университет, далее работал и преподавал в нем, отдав родному вузу в общей сложности около 60 лет жизни.

В Таганроге, в ИТА ЮФУ в торжественной обстановке установили мемориальную доску заслуженному изобретателю СССР и деятелю науки Российской Федерации, доктору технических наук, профессору Олегу Борисовичу Макаревичу, чья научная деятельность тесно связано с вузом. В церемонии открытия доски памяти приняли участие коллеги и ученики Олега Борисовича, выпускники и студенты.

Олег Борисович учился в Таганрогском радиотехническом институте им. В. Д. Калмыкова. Работал в ТРТИ-ТРТУ-ЮФУ в должностях ассистента, старшего инженера, заведующего проблемной лабораторией цифровых интегрирующих машин, заведующего отделом многопроцессорных систем НИИ МВС. Он создал кафедру безопасности информационных технологий, стал её первым заведующим, а позднее и профессором. В 2023 году решением Ученого совета ЮФУ кафедре безопасности информационных технологий присвоено имя Олега Борисовича Макаревича, говорится в сообщении пресс-центра ЮФУ.

Олег Борисович Макаревич — автор более 300 научных работ и монографий, под его руководством были организованы и проведены всероссийские и международные конференции в области информационной безопасности. В общей сложности он отдал университету более 60 лет своей жизни, насыщенной научным творчеством.

Мемориальная доска, посвященная Олегу Борисовичу Макаревичу, находится на 4-м этаже корпуса «И» ИТА ЮФУ на кафедре безопасности информационных технологий.

Фото: sfedu.ru