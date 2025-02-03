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В Таганроге открыли мемориальную доску герою СВО Андрею Андрющенко

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Новая мемориальная доска установлена на фасаде лицея № 4 (ТМОЛ). Она посвящена выпускнику Андрею Андрющенко, геройски погибшему при исполнении воинского долга.

#Память

Почетное право открыть мемориал предоставили отцу — Николаю Григорьевичу. Подполковник милиции в отставке рассказал, что сын после окончания школы милиции работал на предприятиях города и в службе пожарной охраны. А когда началась специальная военная операция не смог остаться в стороне. Андрей продолжил лучшие семейные традиции — пошел по стопам своего деда Григория Степановича, прошедшего Великую Отечественную войну.

Андрей Андрющенко в ходе проведения специальной военной операции служил в должности командира взвода штурмового подразделения. Погиб на Донецком направлении, проявив мужество и героизм. Указом Президента России награжден Орденом Мужества посмертно.

Подвиг Андрея Андрющенко, как и всех бойцов СВО, должен стать нравственным уроком, примером долга и чести для будущих защитников Отечества.

Почтить память героя пришли родные и близкие, школьники и педагоги лицея, депутат городской думы Таганрога Николай Московченко, руководители учреждений и общественных организаций города, социальные координаторы филиала фонда «Защитники Отечества» Анна Луцкая и Ольга Сундукова. Вся семья погибшего находится на персональном сопровождении филиала фонда в Таганроге.

Фото пресс-службы фонда «Защитники Отечества»

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Таганрогская правда
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