В Таганроге открыли бюст герою-металлургу Павлу Осипенко

В Таганроге увековечили память Героя Социалистического Труда Павла Осипенко. Бронзовый бюст прославленного металлурга установлен в районе ТАГМЕТа на пересечении улицы его имени и переулка Паркового.

15 августа в митинге, посвященном открытию бюста, приняли участие глава администрации Таганрога Андрей Фатеев, управляющий директор АО «ТАГМЕТ», депутат областного Законодательного собрания Сергей Билан, руководство предприятия, ветераны и молодежь.

Присутствующим рассказали о трудовом пути Павла Осипенко. Павел Ефимович работал на Таганрогском металлургическом заводе 36 лет, из них 23 года (с 1963-го по 1986-й) — директором. В 1971 г. Ему было присвоено звание «Герой Социалистического Труда» с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». В 1976 г. Павел Осипенко становится лауреатом Государственной премии СССР, а в 1978 г. – заслуженным металлургом РСФСР. Трижды (в 1980, 1982 и 1985 гг.) он был лауреатом премии Совета Министров СССР. Осипенко – кавалер двух орденов Ленина, ордена «Знак Почета», ордена Октябрьской Революции, многих медалей, почетный металлург РФ.

В память об этом замечательном человеке в 1998 году улица Межевая была переименована в улицу имени Павла Осипенко. А в 2004-м решением городской Думы Павлу Ефимовичу посмертно присвоено звание «Почетный гражданин г. Таганрога».

«У Павла Ефимовича Осипенко много наград, за каждой из которых стоят его дела, — сказал Сергей Билан. – Под его непосредственным руководством были построены трубопрокатный цех № 2, мартеновская печь № 8, трубосварочный цех № 4, новолитейный цех. Усовершенствована и расширена шихто-копровая база, реконструированы все печи мартеновского цеха № 2, прокатное производство, старые трубосварочные цеха, где установлены новые трубоэлектросварные станы, построено цинковальное отделение в ТСЦ № 3. Большое развитие получило энергетическое и железнодорожное хозяйство. В декабре 1971 года объем производства стали был доведен до 1 миллиона тонн в год, производство труб — до 1 миллиона тонн в год. У нас на заводе много героев, и мы стараемся, чтобы о них знали и помнили новые поколения металлургов.

Сергей Билан также добавил, что в планах предприятия – создание Аллеи славы.

«Уважаемые металлурги, ветераны, — начал свое выступление Андрей Фатеев, — спасибо вам за сохранение исторической памяти. То, что задумал Павел Осипенко, его приемник Сергей Билан последовательно внедряет в жизнь. Металлурги занимаются благоустройством городских территорий, на предприятии работают программы по поддержке ветеранов и многие другие. Ваши дела – пример для молодежи!»

Право открыть бюст было предоставлено ветеранам труда Ивану Петровичу Билану (он трудовую деятельность начинал с 1961 года, когда Павел Ефимович Осипенко на заводе работал еще главным инженером), почетному металлургу Константину Сергеевичу Ткаченко и председателю Совета ветеранов ТАГМЕТа Борису Николаевичу Белому.

«Мы планомерно занимаемся тем, что увековечиваем историю нашего завода и города. В последнее время открыты памятник «Черепаха» на месте бывшей Петровской крепости и другие. Считаю, что мы на правильном пути», — подвел итог управляющий директор завода Сергей Билан.

Анатолий Ивашов, фото автора