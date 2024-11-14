В Таганроге открылась конференция по изучению некрополей

Ее инициатором и вдохновителем является краевед, экскурсовод и смотритель Старого кладбища Таганрога Елена Алексеенко.

Сегодня в Таганроге в Литературном музее А.П. Чехова открылась III Всероссийская научно-практическая конференция «Изучение и сохранение исторических некрополей».

Инициатором и идейным вдохновителем конференции, как и прежде, стала краевед, экскурсовод и смотритель Старого кладбища Таганрога Елена Алексеенко. Соорганизаторами выступили Таганрогский институт имени А.П. Чехова, Государственный архив Ростовской области, ООО «ОКН-проект» (Ростов-на-Дону) и Таганрогский литературный и историко-архитектурный музей-заповедник.

С каждым годом география и состав участников конференции расширяются. На этот раз в ней принимают участие специалисты, объединённые вниманием к проблематике старинных некрополей, из Ростовской, Воронежской, Курской и Новосибирской областей, Краснодарского, Ставропольского и Красноярского краёв, Республики Крым. Они представляют ведущие вузы и музеи своих регионов.

Обращаясь к участникам конференции, председатель Городской Думы Роман Корякин отметил, что включение пространств некрополей в городскую среду, повышение их роли в сохранении исторической памяти и развитии туризма – важная и нужная задача. Ведь каждое захоронение – это чья-то судьба, не только интересная сама по себе, но и повлиявшая на ход истории.

В этом плане Роман Корякин особо выделил разноплановую деятельность уже названной Елены Алексеенко и своей коллеги по Городской Думе, депутата Елены Сироты, которые являются активными участницами волонтёрского проекта «Возвращение исторической памяти», соавторами путеводителя по Старому кладбищу Таганрога:

Многое делается для сохранения Старого кладбища, для наведения и поддержания порядка на территории этого уникального некрополя, для изучения и популяризации богатейшего исторического и культурного наследия Таганрога. Думаю, что такие действия актуальны и необходимы не только в Таганроге, но и во многих других городах России.

К собравшимся также обратились начальник отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями министерства культуры Ростовской области Татьяна Фомичёва, директор ТИ имени А.П. Чехова Светлана Петрушенко. От имени главы города Таганрога Светланы Камбуловой собравшихся приветствовала начальник управления культуры Елена Шелухина.

Конференция будет работать в Таганроге два дня, прозвучит порядка 60 докладов. По итогам конференции планируется издать сборник научных трудов с размещением в базе Научной электронной библиотеки.

Источник и фото: Городская Дума Таганрога