В Таганроге открылась инклюзивная смена в эколагере на Станции юных натуралистов

В Парке культуры и отдыха имени М. Горького на Станции юных натуралистов торжественно открыли инклюзивную смену в лагере с дневным пребыванием детей. Участниками летнего приключения стали 30 мальчишек и девчонок, десять из которых — ребята с ограниченными возможностями здоровья.

Экологический лагерь представляет собой уникальную среду, где каждый ребенок может расширить кругозор, получить опыт социализации, научиться самостоятельности и раскрыть свои лучшие качества. В этом году основными направлениями смены стали сохранение здоровья, повышение экологической грамотности и углубление знаний о родной природе.

Методисты и педагоги подготовили разнообразную программу. Юных экологов ждут экскурсии по экологическим тропам парка, участие в акциях и викторинах, спортивные состязания и творческие мастер-классы. Главная особенность лагеря — практическая работа: в ближайшие дни ребята будут самостоятельно выращивать растения, ухаживать за ними и вести дневники наблюдений, чувствуя себя настоящими биологами.

Почетным гостем праздника стала первый заместитель главы администрации города Таганрога Ирина Голубева, информирует управление образования Таганрога. Она поздравила школьников с началом смены, пожелав им веселых каникул, ярких творческих успехов и новых научных открытий. Торжественная часть завершилась обещанием ребят бережно относиться к природе и любить свой город.

Самым волнительным моментом для детей стал практический мастер-класс по высадке садовой каменной розы — эхеверии. Это было не просто занятие по озеленению, а научно-исследовательская работа: ребята освоили технику черенкования верхушки, учились правильно сажать листья и черенки, изучали особенности растения. Ежегодная традиция станции была продолжена — каждый внес личный вклад в озеленение территории СЮН и городского парка.

Проведение таких инклюзивных смен в летний период — это не просто организация досуга, а важный социальный и образовательный проект, который стирает границы, учит детей пониманию, эмпатии и любви к окружающему миру, делая летний отдых осмысленным и счастливым для каждого ребенка.

Фото управления образования Таганрога