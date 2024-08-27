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В Таганроге отключили свет на 10 улицах в двух районах города

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28 августа в Таганроге не будет электричества на 10 городских улицах. Об этом сообщает МКУ «Управление защиты от ЧС».

Город

Специалисты ЮЗЭС проводят ремонтные работы на ТП-74. В связи с этим не будет света примерно до 16 часов на улицах Котляра, Черняховского, С. Лазо, И. Голубца.

Также работы ведутся на ТП-15. Поэтому электроэнергию отключили на улицах Шевченко, Энгельса, К. Либкнехта, в переулках Донском, Тургеневском и Итальянском. Ориентировочно до 17 часов.

Телефон для справок: 8(8634) 38 – 31 – 10.

Фото Анатолия Ивашова

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Таганрогская правда
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