В Таганроге отключили свет на 10 улицах в двух районах города

28 августа в Таганроге не будет электричества на 10 городских улицах. Об этом сообщает МКУ «Управление защиты от ЧС».

Специалисты ЮЗЭС проводят ремонтные работы на ТП-74. В связи с этим не будет света примерно до 16 часов на улицах Котляра, Черняховского, С. Лазо, И. Голубца.

Также работы ведутся на ТП-15. Поэтому электроэнергию отключили на улицах Шевченко, Энгельса, К. Либкнехта, в переулках Донском, Тургеневском и Итальянском. Ориентировочно до 17 часов.

Телефон для справок: 8(8634) 38 – 31 – 10.

Фото Анатолия Ивашова