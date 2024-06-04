В Таганроге отключили электричество на 7 улицах

Сегодня, 4 июня, ориентировочно до четырех часов дня остались без электричества жители семи улиц города. Об этом сообщает МКУ «Управление защиты от ЧС».

Специалисты ЮЗЭС проводит плановые ремонтные работы на тяговой подстанции ТП-53. Поэтому без света остались жители улиц Малопочтовой, Пионерской, Железной, Трубопрокатной. А также переулков Шлакового, 3-го и 5-го Артиллерийских.

Телефон для справок: 8(8634) 38–31–10.

Фото «Таганрогской правды»