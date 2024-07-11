В Таганроге отключен от электричества район Мариупольского шоссе

Без энергоснабжения снова остались жители Мариупольских переулков, Аллей, СНТ и ДНТ. Восстановить ресурс городские власти обещают до конца суток 11 июля.

«На фоне температурных максимумов и перегрузки сетевого оборудования в настоящее время снова обесточен район Мариупольского шоссе. Идет переключение на резервную линию. На объекте работают 4 аварийные бригады. Работы очень сложные. Энергетики делают все возможное, чтобы завершить процесс переключения быстрее», — сообщил глава администрации Андрей Фатеев.

Отметим, что из-за перегрузок на энергосетях в Таганроге больше всего страдают жители именно этого микрорайона. Улицы и переулки оставались без света несколько дней, некоторые – до шести суток.

Фото из архива (ВК «Россети Юг»)