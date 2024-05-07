В Таганроге отключат горячую воду в двух детсадах и нескольких домах

В Таганроге из-за плановых работ на городских котельных на две недели останутся без горячей воды несколько домов и два детских садах. Об этом предупредил в своем телеграм-канале министр ЖКХ Ростовской области Сергей Сизиков.

Планово-предупредительные работы будут вестись на котельных, расположенных на улице Комарова, 7 и в переулке Редутном, 4-1. Поэтому будет временно ограничена подача горячего водоснабжения в дома на улицах Комарова, 4-2 и 8, Менделеева, 12 и 18, Попова, 29, Яблочкина, 41. А также в детсады на улице Жуковского, 3 и в переулке Редутном, 4-2.

Период отключения — с 13 по 26 мая, — уточнил министр.

Фото Анатолия Ивашова