В Таганроге отключат горячую воду на семи улицах

В Таганроге на две недели останутся без горячей воды жители некоторых улиц в двух районах города. Об этом сообщает в своем telegram-канале министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Сергей Сизиков.

В связи с проведением планово-предупредительных работ с 17 по 30 июня будет временно ограничена подача горячего водоснабжения в дома, расположенные на улице Ломакина и в переулке Смирновском.

А с 20 июня по 3 июля горячую воду отключат на улицах Инициативной, Л. Чайкиной, Маршала Жукова, Нижней линии и в переулке 1-м Новом.

Фото Анатолия Ивашова