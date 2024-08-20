Главная » Город

В Таганроге остались без света жители нескольких улиц

На чтение 1 мин Просмотров 45 Опубликовано

20 августа в Таганроге остались без электричества жители некоторых городских улиц, сообщает МКУ «Управление защиты от ЧС».

Город

Сегодня специалисты ЮЗЭС ведут ремонтные работы на ТП -134, они монтируют силовой самонесущий кабель. Поэтому без света остались жители домов, расположенных в районе Детской городской больницы, улиц Ломакина, Шевченко, Карантинной и переулка Комсомольского. Ориентировочное время окончания работ – 17 часов.

Также ведутся работы на ТП-71. Поэтому электроэнергии не будет в части Центрального района. Примерно до 17 часов.

Телефон для справок: 8(8634) 38–31–10.

Фото rosseti-yug.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

нет света новости Таганрог ЮЗЭС
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru