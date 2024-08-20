В Таганроге остались без света жители нескольких улиц

20 августа в Таганроге остались без электричества жители некоторых городских улиц, сообщает МКУ «Управление защиты от ЧС».

Сегодня специалисты ЮЗЭС ведут ремонтные работы на ТП -134, они монтируют силовой самонесущий кабель. Поэтому без света остались жители домов, расположенных в районе Детской городской больницы, улиц Ломакина, Шевченко, Карантинной и переулка Комсомольского. Ориентировочное время окончания работ – 17 часов.

Также ведутся работы на ТП-71. Поэтому электроэнергии не будет в части Центрального района. Примерно до 17 часов.

Телефон для справок: 8(8634) 38–31–10.

Фото rosseti-yug.ru