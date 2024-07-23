В Таганроге остались без света жители 11 улиц

23 июля в Таганроге почти на весь день остались без электричества жители более десятка городских улиц. Об этом сообщает официальный портал городской администрации.

Специалисты ЮЗЭС будут вести работы по обслуживанию оборудования на ТП-50. В связи с этим с 09.00 остались без света дома №№ 2 — 40 в переулке Лесном, дома №№ 6 — 36 на улице 2-й Советской. А также улицы 1-я, 2-я, 3-я Западные, Корнеева, Яковенко, Рамазанова, Ветреная, Дорожная, Торговая. Ориентировочно до 18.00.

Телефон для справок: 8(8634) 38 – 31 – 10.

Фото «Таганрогской правды»