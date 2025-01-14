Днем 14 января в Таганроге неожиданно остались без света жители пяти городских улиц. Подача электроэнергии была ограничена по техническим причинам, сообщили в городской администрации.

Сейчас нет света в районе улиц Москатова, Сергея Лазо, Л. Чайкиной, Инициативной и Дзержинского. Примерное время восстановления электроснабжения до 17 часов.

Включение электроэнергии будет возобновлено без предупреждения, будьте осторожны.

Ранее мы рассказали, что 14 января в Таганроге отключили свет еще на нескольких улицах.

Фото из архива