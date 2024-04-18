Главная » Город

В Таганроге особенные дети высадили рябины и сосны

На чтение 1 мин Просмотров 25 Опубликовано

В Таганроге представители клуба «Папа особого ребенка» стали участниками ежегодной акции «День древонасаждения», сообщает официальный портал городской администрации.

Город

На территории Станции юных натуралистов дети с ограниченными возможностями здоровья, их родители и педагоги высадили рябины и сосны. После мероприятия участников акции ждал вкусный пирог с чаем.

Мероприятие запомнится ребятам надолго. Высаженные деревья не останутся без внимания. Юные натуралисты будут бережно ухаживать за саженцами.

Фото tagancity.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
акция дети новости Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru