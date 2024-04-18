В Таганроге особенные дети высадили рябины и сосны

В Таганроге представители клуба «Папа особого ребенка» стали участниками ежегодной акции «День древонасаждения», сообщает официальный портал городской администрации.

На территории Станции юных натуралистов дети с ограниченными возможностями здоровья, их родители и педагоги высадили рябины и сосны. После мероприятия участников акции ждал вкусный пирог с чаем.

Мероприятие запомнится ребятам надолго. Высаженные деревья не останутся без внимания. Юные натуралисты будут бережно ухаживать за саженцами.

Фото tagancity.ru