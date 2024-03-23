В Таганроге организован стихийный мемориал в память о погибших в «Крокус Сити Холле»

В Таганроге в парке имени М. Горького у Вечного огня организован стихийный мемориал в память о погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава городской администрации Андрей Фатеев.

Таганрожцы могут возложить к мемориалу цветы, выразив свою скорбь и поддержку пострадавшим и их близким. Трагедия в Подмосковье сплотила весь наш город. Она еще раз напомнила нам о ценности каждой жизни и о том, что необходимо поддерживать друг друга в трудные времена.

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